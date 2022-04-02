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Посол России в Британии заявил об антироссийском требовании к теннисистам

Посол Келин заявил, что организаторы Уимблдона требуют от теннисистов осудить спецоперацию

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Организаторы Уимблдонского турнира требуют от российских теннисистов публично осудить специальную военную операцию на Украине, угрожая недопуском к соревнованиям за отказ. Об этом ТАСС рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Попытки запретить все, что связано с русским, продолжаются в гуманитарной, культурной, спортивной сферах. Было заявление о том, что теннисисты для того, чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с отречением. Это ни в какие ворота не лезет, это хамские, грубые заявления», — подчеркнул посол.

Келин отметил, что в Соединенном Королевстве фиксируют случаи проявления «бытовой русофобии». Дипломат подчеркнул недопустимость дискриминации россиян по национальному признаку.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил отказ Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отстранять российских спортсменов. «Это бизнес», — заявил он, напомнив, что в 2021 году российские спортсмены выиграли три кубка (Кубки АТР, Дэвиса, Билли Джин Кинг— прим. «Ленты.ру»), Токио (на Олимпиаде-2020 россияне выиграли золото и серебро в миксте — прим. «Ленты.ру»), Даниил Медведев взял US Open.

1 марта ATP объявила, что позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Теннисисты на турнирах лишены флага и гимна. При этом ITF выступила с более жесткой позицией, отстранив российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

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Марина Совина
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