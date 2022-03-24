Тарпищев объяснил отказ ATP отстранять российских теннисистов

Глава ФТР Шамиль Тарпищев объяснил отказ ATP отстранять россиян словами «это бизнес»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил отказ Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отстранять российских спортсменов. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Это бизнес. Мы в прошлом году стали первыми в мире: выиграли три кубка (Кубки АТР, Дэвиса, Билли Джин Кинг— прим. «Ленты.ру»), Токио (на Олимпиаде-2020 россияне выиграли золото и серебро в миксте — прим. «Ленты.ру»), Даниил Медведев взял US Open. Первая нация в теннисе», — заявил Тарпищев. Он подчеркнул, что в этом виде спорта зрители ходят посмотреть на конкретных атлетов.

Тарпищев напомнил, что большинство турниров проводят ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA), которые являются частными организациями. «Международной федерации (ITF) принадлежат молодежно-юношеские турниры, отчасти турниры "Большого шлема", которые, в общем-то, в руках стран — США, Австралии, Франции, Великобритании», — объяснил глава ФТР и добавил, что в отстранении россиян для организаторов отсутствует выгода.

1 марта ATP объявила, что позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Теннисисты на турнирах лишены флага и гимна. При этом ITF выступила с более жесткой позицией, отстранив российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.