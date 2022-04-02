Президент Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о желании видеть Китай на стороне Украины. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News

«Я бы хотел видеть Китай на нашей стороне. Но выбор за ними», — ответил Зеленский на вопрос, видит ли он поддержку России со стороны Китая.

По словам украинского лидера, без прямой связи США и Китая будет невозможно достичь результата, необходимого миру.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Китай открыто и честно обменялись противоположными взглядами в отношении ситуации на Украине. «Да, открытая и честная дискуссия означает, что мы обменялись противоположными взглядами», — заявила она. Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь призвал Пекин «хотя бы отказаться от помощи в обходе санкций», которые были введены западными государствами в отношении России.