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Минобороны заявило о блокировке Боровского и продолжении наступления

Минобороны РФ сообщило о блокировке подразделениями ЛНР Боровского и развитии наступления

Фото: Shutterstock

Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) заблокировали населенный пункт Боровское продолжают развивать наступление. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Луганской Народной Республики развивая наступление на позиции украинской 57 мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское», — заявил он.

По его словам, в ходе боевых действий было уничтожено 30 националистов и пять единиц бронетехники.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 125 самолетов, 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других бронемашин, а также 1771 единица военной спецтехники. Также были ликвидированы 205 установок реактивных систем залпового огня и 793 орудия полевой артиллерии и миномета.

Ранее сообщалось, что российские войска высокоточным ударом комплексом «Искандер» уничтожили штаб украинской обороны в Харькове. Удар, в результате которого уничтожено более 100 националисты и наемников из западных стран, был нанесен в четверг, 31 марта.

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Варвара Кошечкина
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