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Володин предложил прививать школьникам любовь к труду

Спикер Госдумы Володин предложил вовлекать школьников в общественно-полезную работу

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности формирования у школьников уважения и любви к труду. Свои мысли на эту тему он опубликовал в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что этот вопрос беспокоит и многих родителей. Если раньше, по его словам, для детей было обычным делом помыть доску, убраться в классе или «подежурить» в столовой, то теперь все чаще в ответ на эти просьбы можно услышать «уборщица уберет» и «учитель обязан».

По мнению Володина, приучать детей к тому, что во взрослой жизни кто-то будет их «обслуживать» — неправильно. Он предложил привить школьникам любовь к труду, вовлекая их в общественно-полезную работу.

Ранее российских школьников предложили спасать от травли QR-кодами в туалетах. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова уверяет, что школьный туалет — место, куда в первую очередь побежит ребенок, подвергшийся травле, поэтому инструкции о том, как спастись от обидчика, стоит размещать именно там.

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Мария Рубникович
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