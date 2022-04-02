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Министр культуры прокомментировала смерть актрисы из «Экипажа»

Министр культуры Любимова прокомментировала смерть российской актрисы Александры Яковлевой
Ольга Любимова

Ольга Любимова. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала смерть советской и российской актрисы Александры Яковлевой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Многогранный талант, преданность избранному делу и яркая индивидуальность позволили ей стать одной из самых востребованных актрис нашей страны. Своим творчеством Александра Евгеньевна покорила миллионы зрительских сердец и добилась высокого профессионального признания. Каждая ее работа — истинный образец самоотдачи и искренности для зрителя», — говорится в телеграмме министра.

О смерти Яковлевой стало известно 1 апреля. Кинорежиссер Николай Лебедев, который работал с актрисой, сообщил, что она долго боролась с серьезным заболеванием.

Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), в 80-е годы стала одной из самых популярных актрис в СССР. Широкую известность актрисе принесли роли в фильмах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи».

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Марина Совина
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