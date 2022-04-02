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Минобороны России сообщило о награждении десантников в Киевской области

Отличившимся на Украине российским десантникам вручили госнаграды в Киевской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Отличившимся в ходе спецоперации на Украине десантникам вручили государственные награды. О награждении российских военнослужащих сообщил ТАСС с ссылкой на представителей Минобороны России.

«В Киевской области в районе выполнения задач соединения воздушно-десантных войск состоялось награждение российских десантников. Командир соединения вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — рассказали в оборонном ведомстве.

«Под обстрелом мы находились около 1,5 часа. Там уже подступили роты, мы вступили во взаимодействие. Враг действовал очень грамотно, они нас запустили в глубь населенного пункта и потом начали наносить удар в круговую, чуть ли не брать в кольцо. Работали снайперы, вели точный огонь. Также минометные обстрелы были. Противника мы отбросили, закрепились на этом рубеже», — рассказал один из награжденных десантников.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ заминировали шлюзы Александровской ГЭС в Николаевской области и готовят их подрыв. Он подчеркнул, что подрыв украинскими военными шлюзов грозит затоплением более десяти населенным пунктам и местности вокруг города Вознесенск.

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Дмитрий Сотак
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