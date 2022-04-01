В Минобороны сообщили о минировании украинскими военными ГЭС под Николаевом

В Минобороны заявили, что ВСУ заминировали Александровскую ГЭС под Николаевом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали шлюзы Александровской ГЭС в Николаевской области и готовят их подрыв. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Как отметил Мизинцев, подрыв украинскими военными шлюзов грозит тем, что в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное в Донецкой области и ведут бои за совхоз «Октябрь». По его словам, глубина продвижения российских военных за день составила восемь километров, уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. По словам президента, так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).