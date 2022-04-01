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Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Донецкой области

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль российскими военными поселка Урожайное
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Минобороны России / Global Look Press

Российские военные взяли под контроль поселок Урожайное в Донецкой области и ведут бои за совхоз «Октябрь». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, глубина продвижения российских военных за день составила восемь километров, уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом. Кроме того, был уничтожен украинский штаб в районе населенного пункта Шахтерское, в котором находились 40 человек личного состава.

Ранее Конашенков подтвердил авиаудар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде, который случился утром 1 апреля. Он отметил, что удар был нанесен двумя украинскими вертолетами.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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