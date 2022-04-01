Минобороны России заявило об уничтожении украинского штаба с 40 военнослужащими

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского штаба, в котором было 40 военнослужащих

Министерство обороны России заявило об уничтожении украинского штаба, в котором находились 40 человек личного состава. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское», — говорится в сообщении.

Генерал-майор добавил, что в штабе находились до 40 украинских военнослужащих, а также пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения.

Ранее Конашенков подтвердил авиаудар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде, который случился утром 1 апреля. Он отметил, что удар был нанесен двумя украинскими вертолетами.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).