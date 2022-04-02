Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России ввели новые ограничения для инвесторов

Вступили в силу поправки к закону «О рынке ценных бумаг» с новыми правилами для инвесторов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России вступили в силу поправки к закону «О рынке ценных бумаг», которые вводят новые ограничения для инвесторов. В первую очередь, нововведения касаются приобретения статуса квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг. Закон опубликовал на портале правовой информации.

Изменения коснулись в первую очередь статьи закона, определяющей право на получение статуса квалифицированного инвестора на основе образования. С 1 апреля 2022 года такой статус смогут получить только те физические лица, которые имеют квалификацию по стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию». Соответствующей позиции придерживается Банк России. Ранее в законе речь шла о наличии экономического образования без уточнения стандарта.

Материалы по теме:
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
6 марта
Новая реальность фондового рынка. Инвестиционные идеи и потенциальные акции роста
Новая реальность фондового рынка.Инвестиционные идеи и потенциальные акции роста
25 марта

Остальные требования к признанию статусов квалифицированных инвесторов, касающиеся необходимости иметь двухлетний опыт работы в организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами, или касающиеся размера активов, существенно не изменились. С 1 апреля реестр квалифицированных инвесторов считается сформированным по старым требованиям, получившие его до этой даты статус не потеряют.

Поправки в закон были одобрены президентом России летом 2021 года. Они призваны ввести ряд ограничений для неопытных инвесторов, в том числе вводя систему тестирования на знание рынка ценных бумаг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Песков оценил отношения Путина и Лукашенко
Рогозин заявил о способности России отправить человека на Луну
В России ввели новые ограничения для инвесторов
Россиянам сообщили о досрочном завершении продаж туров с кешбэком
Германии предсказали судьбу «вассала США»
Россияне нашли альтернативу IKEA
Минобороны заявило о взятии под контроль еще одного населенного пункта Донбасса
«Роскосмос» озвучит российским властям предложения по выходу из программы МКС
В действиях Германии заметили желание сохранить отношения с Россией
Медведев вспомнил Черномырдина во время разговора о вступлении Украины в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.