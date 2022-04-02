В России ввели новые ограничения для инвесторов

Вступили в силу поправки к закону «О рынке ценных бумаг» с новыми правилами для инвесторов

В России вступили в силу поправки к закону «О рынке ценных бумаг», которые вводят новые ограничения для инвесторов. В первую очередь, нововведения касаются приобретения статуса квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг. Закон опубликовал на портале правовой информации.

Изменения коснулись в первую очередь статьи закона, определяющей право на получение статуса квалифицированного инвестора на основе образования. С 1 апреля 2022 года такой статус смогут получить только те физические лица, которые имеют квалификацию по стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию». Соответствующей позиции придерживается Банк России. Ранее в законе речь шла о наличии экономического образования без уточнения стандарта.

Остальные требования к признанию статусов квалифицированных инвесторов, касающиеся необходимости иметь двухлетний опыт работы в организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами, или касающиеся размера активов, существенно не изменились. С 1 апреля реестр квалифицированных инвесторов считается сформированным по старым требованиям, получившие его до этой даты статус не потеряют.

Поправки в закон были одобрены президентом России летом 2021 года. Они призваны ввести ряд ограничений для неопытных инвесторов, в том числе вводя систему тестирования на знание рынка ценных бумаг.