Раскрыта ключевая роль назальной вакцины от коронавируса

Вирусолог Чепурнов заявил, что назальная вакцина от COVID-19 нужна для ревакцинации

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, для чего будут применять назальную вакцину от коронавируса, зарегистрированную в России. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Вирусолог раскрыл ключевую роль назальной вакцины от COVID-19 и заявил, что она нужна для ревакцинации россиян. Он призвал делать повторную прививку раз в год тем россиянам, которые за это время не перенесли болезнь.

«Для этой инфекции вакцина не является защитным средством. Она является средством, которое снижает тяжесть заболевания. Это крайне важно, поскольку такое количество летальных исходов», — объяснил он.

По мнению профессора, назальная вакцина помогает легче перенести коронавирус. Препарат уменьшает число летальных исходов, а также случаев тяжелого течения болезни почти в 10 раз.

«В данном случае важно ревакцинироваться тем, кто не переболел больше года или не вакцинирован больше года. Я думаю, это необходимо», — заявил эксперт. Чепурнов добавил, что назальная вакцина обеспечит дополнительную защиту от COVID-19 в носовой полости.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против COVID-19. Препарат состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом. В исследовании этой вакцины участвовал президент России Владимир Путин. Назальная форма вакцины позволяет организму вырабатывать иммуноглобулины A, которые способны противостоять первичному попаданию инфекции в организм через слизистые.