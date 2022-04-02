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Путин раскрыл ответ Москвы и Минска недоброжелателям

Путин заявил, что ответом недоброжелателям станет укрепление отношений Москвы и Минска

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Лучшим ответом Москвы и Минска на недоброжелательные действия других государств станет упрочение союзнических российско-белорусских связей. Такое послание президента России Владимира Путина зачитал посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время торжественного собрания в Большом театре оперы и балета в Минске, его слова передает ТАСС.

«Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях», — говорится в послании российской дипмиссии.

Путин также подчеркнул, что большое значение имеет координация усилий стран на международной арене, укрепление обороны, а главной задачей остается обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан России и Белоруссии.

Глава государства также выразил уверенность в том, что две страны вместе смогут преодолеть любые преграды и трудности. В свою очередь, Грызлов отметил, что западные санкции делают обе страны крепче.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что страны Европы пересмотрят отношения с Россией после того, как они «протрезвеют от американского бурбона». Представитель Кремля считает, что страны Европы и Россия должны вместе выстраивать безопасность в регионе.

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Никита Абрамов
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