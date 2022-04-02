Бывший разведчик раскритиковал Европу за отказ от российского газа

Бывший сотрудник британской разведки раскритиковал Европу за отказ от российского газа

Бывший сотрудник британской разведки MI6, дипломат Аластер Крук в беседе с телеканалом RT раскритиковал Европу за отказ от российского газа, заявив, что ЕС неправильно рассчитал стратегические последствия своих действий.

«В текущей ситуации Европа не может найти еще каких-либо поставщиков, чтобы заменить российский газ. Это просто очевидно», — заявил бывший разведчик.

По мнению Крука, намерение некоторых европейских стран отказаться от газа из России является непродуманным. «Каким образом? На такой случай имеется план? Это не шутка? Как вы намерены это сделать? Такие вещи не изменить в одночасье», — сказал собеседник телеканала, добавив, что Россия является самым крупным поставщиком газа в страны Европы, на ее поставки приходится до 40 процентов всего европейского газового импорта.

Несколько дней назад стало известно о разработке руководством Германии чрезвычайного плана по переходу на закупки нефти и газа из альтернативных России источников. Меры разработаны в ответ на требование президента России Владимира Путина перевести оплату за природный газ в рубли, которое страны ЕС выполнять отказались.