Псаки прокомментировала сообщения о своем возможном уходе из Белого дома

Джен Псаки не подтвердила однозначно сообщения о своем возможном уходе из Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя в ходе брифинга сообщения СМИ о своем возможном уходе с должности на телевидение, не стала однозначно их подтверждать. Об этом сообщает ТАСС.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов Псаки пошутила: «Ну, пока что вам еще не удастся от меня избавиться», заявив, что ей нечего подтвердить относительно длительности ее госслужбы или «размышлений о будущих планах». При этом она пообещала, что, когда бы она ни покинула Белый дом, то будет первым делом отсыпаться и проводить время со своими детьми.

Отвечая на вопрос об этической приемлемости продолжения работы пресс-секретарем президента и одновременном ведении переговоров о будущем трудоустройстве в СМИ, Псаки заверила, что «предприняла шаги сверх этого, чтобы удостовериться в том, что нет никакого конфликта интересов».

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что уже этой весной пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть свой пост и устроиться на телеканал MSNBC. Отмечалось, что если она действительно решит уйти в журналистику, скорее всего, ее должность займет директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Она впервые выступила на брифинге на этой неделе после того, как Псаки получила положительный тест на COVID-19.