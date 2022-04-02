Песков назвал современную Украину сложной для России страной

Пресс-секретарь Песков описал современную Украину фразой «сложная для России»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков дал характеристику современной Украине. По его словам, это государство является сложным для России и не дружественным. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина — очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас. Это страна, которая в Конституцию записала намерение вступить в НАТО», — сказал он в эфире канала «Беларусь 1».

Песков отметил, что Украина «пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой, по улице марширует», а также сделала русский язык второстепенным. Также он напомнил об ограничениях для российских СМИ, которые действуют на Украине.

Ранее Песков заявил, что Россия была бы рада продолжить переговоры с Украиной в Белоруссии, однако Киев этого не хочет. Несмотря на это, сам факт продолжения переговоров с Украиной является важным.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).