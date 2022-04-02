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Песков объяснил ограничения для некоторых зарубежных соцсетей в России

В Кремле заявили, что зарубежные соцсети подрывают основы российской государственности

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» объяснил, зачем в стране ввели ряд ограничительным мер для некоторых зарубежных соцсетей. По его словам, в России западными социальными сетями пользуются в силу того, что они хорошие и являются «высочайшими технологиями», однако они начали подрывать основы российской государственности, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля заявил, что компании-владельцы соцсетей потратили сотни миллиардов долларов за все время своего существования на разработку софта, который стал удобным для пользователей. Он подчеркнул, что желание пользоваться самым лучшим не является зазорным, однако ситуация меняется и данные компании становятся враждебными к России, начиная подрывать основы ее государственности, в связи с чем произошли необходимые изменения.

Ранее социальную сеть Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) уличили в том, что ее алгоритмы из-за сбоя увеличивали число просмотров постов с фейками, а не блокировали подобные публикации.

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Марина Совина
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