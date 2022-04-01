Facebook уличили в продвижении постов с фейками

Facebook увеличивал число просмотров постов с фейками из-за сбоев алгоритмов

Социальную сеть Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) уличили в том, что ее алгоритмы из-за сбоя увеличивали число просмотров постов с фейками, а не блокировали подобные публикации. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на внутренние документы компании.

По информации ресурса, специалисты Facebook заметили ошибку в октябре прошлого года, когда в ленте новостей стало появляться много публикаций с дезинформацией. Вместо того чтобы удалять посты с фейками, алгоритмы соцсети продвигали их, что в результате увеличило число показов на 30 процентов.

Кроме того, из-за сбоя в системе соцсети Facebook показывал запрещенный политикой компании контент, охват которых алгоритмы должны были занижать. Так на платформе публиковались «обнаженные снимки» и посты с насилием. В компании заявили, что администрация площадки устранила проблему.

«Мы проследили первопричину ошибки программного обеспечения и применили необходимые меры», — заявил официальный представитель платформы Джо Осборн (Joe Osborne), подтверждая информацию о том, что соцсеть показывала посты с фейками. Он также добавил, что ошибка в системе «не оказала никакого значимого, долгосрочного влияния на общую статистику».

Ранее 21 марта Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram. Деятельность корпорации была запрещена на территории России, а обе соцсети были заблокированы.

Причиной стало сообщение о том, что руководство Meta разрешило модераторам Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.