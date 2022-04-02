В действиях Германии заметили желание сохранить отношения с Россией
Несмотря на то что после начала спецоперации на Украине отношения России с рядом западных стран переживают глубочайший кризис, Германия еще пытается сохранить связи. Об этом рассказал эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов в беседе с «Лентой.ру».
«Германия воздерживается от шагов по окончательному разрыву отношений: например, еще работает формат городских партнерств, значительное количество немецких компаний еще присутствует на российском рынке, а ряд немецких политиков осуждают проявления русофобии в ЕС и других странах Запада», — пояснил политолог.
Как отметил Соколов, желание сохранить отношения, продолжая сдерживание, в целом характерно для немецкой политики. Кроме того, по данным газеты The New York Times, Германия была одной из стран, отказавшихся вводить ограничительные меры против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.