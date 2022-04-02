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Раскрыта одна из главных целей спецоперации России на Украине

Пресс-секретарь Песков назвал спасение ЛДНР одной из целей спецоперации России на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Grigory Dukor / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл одну из главных целей специальной операции России на Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Белоруссия-1». Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Песков назвал спасение ЛДНР одной из целей спецоперации России на Украине. Кроме того, он сообщил о необходимости восстановления их границ.

«Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики», — объяснил Песков.

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Представитель Кремля напомнил, что Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Кроме того, страна начала свою операцию после просьбы о помощи этих республик.

«Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены», — заключил пресс-секретарь президента.

В том же интервью Песков рассказал о демилитаризации на Украине. По его словам, она «идет полным ходом».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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