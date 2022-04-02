В Грузии стерли со стен оскорбительные надписи в адрес русских

Граждане Казахстана в Грузии стерли оскорбление в адрес русских и обратились к украинцам

В Грузии стерли со стен на улицах оскорбительные надписи в адрес русских. Активисты призвали украинцев, которые, по их словам, оставили эти надписи, прекратить заниматься политической пропагандой в республике. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Дорогие мои братья-украинцы, хватит заниматься вот этой дичью. Ваши политические моменты мы не хотим видеть тут, нам это не интересно», — обратился к вандалам один из активистов. Молодой человек рассказал, что они с другом не хотят видеть насильственные и русофобские призывы в Грузии. При этом сами они являются гражданами Казахстана.

После начала специальной операции 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к гражданам России, в котором сказал, что русские и украинцы — разные, но «это не повод быть врагами». Позднее Зеленский высказал готовность обсуждать положение русского языка на Украине, который в 2014 году Верховная Рада лишила статуса регионального языка.