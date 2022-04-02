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На берегу Москвы-реки нашли труп

Труп мужчины обнаружен на берегу Москвы-реки в районе Строгино

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На берегу Москвы-реки обнаружили труп мужчины. Об этом агентству «Москва» в субботу, 2 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, тело было найдено в районе Строгино около улицы Исаковского в десяти метрах от правого берега. Отмечается, что погибший 35-40 лет, одетый в черные брюки и кофту, находился в положении лицом вниз.

На место происшествия направляются сотрудники полиции.

13 марта сообщалось, что труп модели Гретты Ведлер, пропавшей около года назад в Москве, был найден в чемодане, спрятанном в автомобиле в другом городе — Липецке. Она исчезла зимой прошлого года из отеля на улице Лесной в столице.

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Варвара Кошечкина
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