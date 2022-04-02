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Путин наградил спасателей после крушения Ми-8 на Камчатке

Путин подписал указ о награждении медалью спасателей после крушения Ми-8 на Камчатке

Фото: Alexei Druzhinin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке, которые в августе 2021 года спасли людей после крушения вертолета Ми-8. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Известно, что медали получат государственный инспектор заповедника Алексей Бецелев, участковый госинспектор Евгений Денгес, техник Алексей Крутиков, госинспектор Константин Лукашевский и госинспектор Александр Марандыкин.

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В сентябре прошлого года сообщалось, что потерпевший крушение Ми-8 подняли на берег. Уточнялось, что у воздушного судна сломан хвост, отсутствуют задние створки и повреждена вся передняя часть.

Вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро» совершил жесткую посадку, а затем затонул в Курильском озере на Камчатке 12 августа 2021 года. В момент падения воздушного судна на борту находились 16 человек, среди которых были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также трое членов экипажа. Восьмерым путешественникам удалось выжить и добраться до берега.

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Варвара Кошечкина
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