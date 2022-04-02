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Российский топ-менеджер заявил о пропавшем у него на свадьбе полумиллионе рублей

Глава совета директоров российской IT-компании заявил о пропаже на его свадьбе 500 тыс руб

Фото: Shutterstock

На свадьбе главы совета директоров крупнейшей IT-компании России из подарочных конвертов молодоженов пропало полмиллиона рублей. Об этом жених заявил в полицию, передает «Комсомольская правда».

Торжество состоялось в одном из элитных ресторанов на территории подмосковного коттеджного поселка Довиль. Пара пригласила на свадьбу около 40 близких друзей и родственников, а также несколько известных российских артистов, в том числе, рэпера Тимати.

Как отметили организаторы праздника, никаких претензий у молодоженов к ним не было. Лишь через две недели топ-менеджер обратился в полицию, заявив о пропаже 500 тысяч рублей из закрытой коробки с подарочными конвертами.

Как уточнил полицейским ответственный за проведение мероприятия, ключ от коробки находился у родственников пары. По данному факту проводится проверка.

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Мария Рубникович
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