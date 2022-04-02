Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский увидел конкретику в вопросе вступления Украины в ЕС

Президент Зеленский заявил, что есть конкретика в вопросе вступления Украины в Евросоюз
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский увидел конкретику в вопросе вступления в Евросоюз (ЕС). Его слова в субботу, 2 апреля, приводит ТАСС.

Он заявил, что обсудил вступление страны в ЕС на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.

«Говорили о том, как ускорить вступление Украины в ЕС. Конкретика есть», — сказал Зеленский. Он добавил, что обсуждались поставки оружия Украине и усиление антироссийских санкций.

Ранее председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Метсола также пообещала, что ЕП поможет Украине восстановить разрушенные объекты на территории Украины и оказать поддержку беженцам.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США введут новые санкции против России и Белоруссии
Зеленский увидел конкретику в вопросе вступления Украины в ЕС
SpaceX запустила ракету с 40 спутниками
Россиянка устроила курятник в квартире многоэтажного дома
Миллионам британцев предрекли «обнищание» за одну ночь из-за энергокризиса
Раскрыт альтернативный способ оплаты онлайн при заблокированной карте
Госдеп анонсировал визит Нуланд в Европу
Раскрыт срок следующего испытания баллистической ракеты США
В ООН признали перемещение своего автомобиля неизвестными
В Минобороны сообщили о минировании украинскими военными ГЭС под Николаевом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.