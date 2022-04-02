Зеленский увидел конкретику в вопросе вступления Украины в ЕС

Президент Зеленский заявил, что есть конкретика в вопросе вступления Украины в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский увидел конкретику в вопросе вступления в Евросоюз (ЕС). Его слова в субботу, 2 апреля, приводит ТАСС.

Он заявил, что обсудил вступление страны в ЕС на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.

«Говорили о том, как ускорить вступление Украины в ЕС. Конкретика есть», — сказал Зеленский. Он добавил, что обсуждались поставки оружия Украине и усиление антироссийских санкций.

Ранее председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Метсола также пообещала, что ЕП поможет Украине восстановить разрушенные объекты на территории Украины и оказать поддержку беженцам.