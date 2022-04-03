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Маркетолог оценил вероятность дефицита продуктов в России

Маркетолог Дергачев заявил, что России не грозит дефицит продуктов

Фото: Victor Lisitsyn/ Globallookpress.com

Член гильдии маркетологов Олег Дергачев оценил вероятность дефицита продуктов в России. Он отметил, что подобный сценарий стране не грозит, передает РЕН ТВ.

Эксперт отметил, что продовольствие выращивается и производится не только в России, государство было интегрировано в мировой рынок различных товаров. По словам специалиста, есть классический пример — когда дорожает картошка, человек приобретает ее в большем количестве, но сокращает потребление мяса, замещает более дешевым продуктом. Аналогичная ситуация произошла с сахаром.

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«У нас дорожает часть продуктов, она будет замещаться, конечно. Потому что мы видим, что рынок не может долго давать какой-либо провал по ценам, он может это компенсировать», — пояснил Дергачев.

Маркетолог заключил, что коллапса не случится в силу больших запасов, однако цены будут выравниваться под влиянием рынка.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объяснил, почему россиянам продают товары из старых партий по более высоким ценам. По его словам, причиной тому желание продавца заработать, а также законы рынка.

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Марина Совина
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