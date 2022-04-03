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Сотрудников РНБ обвинили в экстремизме из-за портрета советского культуролога

Сотрудница РНБ уволилась после обвинений в экстремизме из-за портрета культуролога

Фото: Telegram-канал «Подъём»

Заведующая отделом культурных программ Российской национальной библиотеки (РНБ) Ольга Кагановская решила уволиться после того, как руководство обвинило сотрудников в экстремизме из-за портрета советского культуролога Юрия Лотмана. Об этом сообщает издание «Подъем».

Изначально об инциденте сообщило издание «Город 812». По его данным, портрет Лотмана появился в РНБ в День работников культуры. Глава департамента безопасности спутал Лотмана с американским писателем Марком Твеном и написал докладную, обвинив сотрудников отдела культурных программ в «пропаганде экстремизма и терроризма». Директор РНБ лишил сотрудников премии и провел с ними беседу.

Кагановская подтвердила «Подъему» данную информацию. Она уточнила, что написала заявление на увольнение с 11 апреля и добавила, что оно было «подписано без комментариев».

Директор библиотеки Владимир Гронский назвал обвинения клеветой «Это издание клевещет на библиотеку, поэтому я ничего комментировать не буду», — сказал он в разговоре с «Подъемом».

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Майя Гавашели
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