Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Талибы запретили афганцам выращивать мак

Талибы запретили выращивать мак в Афганистане и пригрозили мерами по «законам шариата»

Фото: Shutterstock

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) запретил выращивание мака на всей территории Афганистана и пригрозил нарушителям ответными мерами «в соответствии с законами шариата». Заявление талибов распространи представитель движения Билал Карими, передает РИА Новости.

Урожай нарушителей будет уничтожен. Также запрещено потребление, транспортировка, торговля, экспорт и импорт алкоголя и всех видов наркотических средств.

Согласно заявлению, исполнение данного указа обязательно. «Нарушители будут привлечены к ответственности и наказаны судебными органами», — говорится в тексте.

Материалы по теме:
«Мы убьем тебя, жди нас» Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
«Мы убьем тебя, жди нас»Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
28 ноября
«Даже женщины поднялись на борьбу» Талибы правят Афганистаном уже полгода. Почему им все сложнее удерживать власть?
«Даже женщины поднялись на борьбу»Талибы правят Афганистаном уже полгода. Почему им все сложнее удерживать власть?
11 марта

Ранее стало известно, что талибы приказали авиакомпаниям Ariana Afghan Airlines и Kam Air запретить женщинам летать без сопровождения родственника мужского пола. Запрет распространяется как на внутренние, так и на международные рейсы. Как рассказали анонимные источники агентства Reuters, афганок, купивших авиабилеты, не допускают до полета. Касается ли указ иностранок, точно не ясно, однако по данным СМИ, на прошлой неделе на рейс не допустили афганскую женщину с американским паспортом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие США
Байден уснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки
Призер Олимпийских игр порассуждал о финансировании российских турниров
В России выявили 16 828 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Москве каршеринг заехал в подземный переход
Россиянка отдохнула в Крыму и назвала способы осадить мошенников
Россиянам назвали способ сократить долг за кредит вдвое
Названа возможная причина смерти россиянина на концерте Сергея Трофимова
Посол Украины упрекнул президента Германии в тесных связях с Россией
Талибы запретили афганцам выращивать мак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.