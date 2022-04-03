Талибы запретили афганцам выращивать мак

Талибы запретили выращивать мак в Афганистане и пригрозили мерами по «законам шариата»

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) запретил выращивание мака на всей территории Афганистана и пригрозил нарушителям ответными мерами «в соответствии с законами шариата». Заявление талибов распространи представитель движения Билал Карими, передает РИА Новости.

Урожай нарушителей будет уничтожен. Также запрещено потребление, транспортировка, торговля, экспорт и импорт алкоголя и всех видов наркотических средств.

Согласно заявлению, исполнение данного указа обязательно. «Нарушители будут привлечены к ответственности и наказаны судебными органами», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что талибы приказали авиакомпаниям Ariana Afghan Airlines и Kam Air запретить женщинам летать без сопровождения родственника мужского пола. Запрет распространяется как на внутренние, так и на международные рейсы. Как рассказали анонимные источники агентства Reuters, афганок, купивших авиабилеты, не допускают до полета. Касается ли указ иностранок, точно не ясно, однако по данным СМИ, на прошлой неделе на рейс не допустили афганскую женщину с американским паспортом.