В Казахстане предотвратили покушение на президента

В Казахстане задержали иностранного агента, планировавшего покушение на президента

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил, что в республике был задержан агент иностранной разведки, который планировал совершить покушение на президента Касым-Жомарта Токаева, передает ТАСС.

«25 марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки, гражданин Казахстана "А", планировавший покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих. Одновременно им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Ранее заместитель главы «Россотрудничества» Наталья Поклонская раскрыла детали состоявшегося в 2011 году покушения на ее жизнь. Как рассказала экс-прокурор Крыма, одиннадцать лет назад ее пытались отравить. Инцидент произошел во время ее работы над делом банды «Башмаки».