Папа Римский задумался о встрече с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск встретится с патриархом Московским Кириллом на Ближнем Востоке

Папа Римский Франциск задумался о встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Он выступил с соответствующим заявлением на пресс-конференции, передает ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera.

«Давно я думаю о встрече с патриархом Кириллом. Мы работаем над ее реализацией, мы думаем о том, чтобы организовать ее на Ближнем Востоке», — сказал он.

22 марта сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созвонился с папой Римским Франциском. «Поговорил с папой Франциском, — сказал Зеленский. — Поблагодарил за молитвы за Украину и мир».

