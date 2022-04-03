В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

Дмитрий Песков заявил, что президент Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин сможет встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским только тогда, когда между двумя странами будет выработан конкретный письменный документ. Позицию российского лидера по встрече с главой Украины раскрыл пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что Путин никогда не отказывался от возможной встречи с украинским президентом. «Но для того чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ», — уточнил он.

Песков добавил, что подписание документа по итогам переговоров Москвы и Киева станет важным шагом к урегулированию ситуации. «Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки», — подчеркнул он.