Предотвращение покушения на президента Казахстана попало на видео

Появилось видео задержания агента, который планировал покушение на президента Казахстана

В сети появились кадры, на которые попало задержание агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ролик был опубликован в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

На видео запечатлено, как сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) врываются в квартиру и ловят гражданина республики, а затем проводят обыски в помещениях. Уточняется, что у задержанного изъяли снайперскую винтовку с глушителем, наркотики и деньги.

О предотвращении покушения на Токаева и ряд высокопоставленных государственных служащих стало известно 3 апреля. В КНБ заявили, что операция по задержанию агента была проведена еще в конце марта. Утверждалось, что мужчина также планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.