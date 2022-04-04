Российский посол заявил о растоптавшем свои ценности Западе

Посол в Турции Ерхов заявил, что Запад растоптал свои ценности при попытке унизить Россию

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Запад растоптал свои ценности при попытке унизить РФ. Он высказал мнение в интервью газете Aydinlik, передает ТАСС.

По словам посла, ему часто задают вопрос, как Россия намерена выживать под санкциями.

Ерхов пояснил, что Россия уже неоднократно становилась объектом западных ограничений. Также он привел в пример Турцию, которая находилась под санкциями при президенте Мустафе Кемале Ататюрке. «Ничего, выжили при помощи друзей, выживем и сейчас», — высказал мнение посол.

При этом он назвал масштабы происходящего беспрецедентными и добавил, что России открыто объявлена тотальная экономическая война. «Россию хотят удушить. Но, пытаясь раздавить Россию, западная цивилизация, по сути, растоптала ценности и принципы, на которых она зиждется», — подчеркнул Ерхов.

По его словам, теперь каждый знает, что финансовые резервы его страны могут быть просто украдены, а собственность арестована. Посол отметил двуличие людей, которые еще вчера рьяно отстаивали «принципы неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности, свободы слова».

1 апреля в Турции снова подтвердили отказ от санкций против России. По словам представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына, Турция не будет подключаться к санкциям против России, Анкара уже заявила сою позицию с использованием Конвенции Монтре.