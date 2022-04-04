«Известия»: авиакомпании в России перейдут на российскую систему бронирования Leonardo

Российские авиакомпании перейдут на отечественную систему бронирования Leonardo, разработанную «Сирена-Трэвел». Об этом сообщает газета «Известия».

Как стало известно, в некоторых компаниях уже начаты необходимые закупочные процедуры, с другими авиакомпаниями идет предконтрактная работа. Собеседник издания пояснил, что ряд функций, связанных с вхождением компаний в международные альянсы, на данный момент утратил коммерческое значение, так как международные рейсы практически отсутствуют. Это позволит отложить работу по данному функционалу на поздние сроки, отметил он.

При этом проблемы могут возникнуть в случае, если перевозчики будут возвращаться на международные рынки и им потребуется полноценная работа с интерлайнами и альянсами. Однако будет ли это актуально в ближайшее время, неизвестно, отмечают эксперты.

Ранее РБК сообщал, что российские авиакомпании предложили правительству 98 мер для поддержки отрасли на фоне санкций. До этого в марте президент России Владимир Путин заявил о развитии собственной авиационной отрасли в стране.