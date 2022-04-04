Тигра Бартека из красноярского зоопарка поздравили с 10-летием мясным тортом

В красноярском зоопарке «Роев ручей» уссурийского тигра Бартека поздравили с днем рождения мясным тортом — 2 апреля ему исполнилось 10 лет. Об этом сообщает newslab.ru.

Угощение помогли приготовить дети, его украсили ягодами. Бартек съел торт на глазах посетителей.

Тигр Бартек живет в «Роевом ручье» с 2013 года. Его привезли из Хабаровска в качестве жениха для тигрицы Юноны.

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