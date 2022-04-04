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Россиянам назвали стоимость туров в Турцию с новой чартерной перевозкой

Тур «Библио-Глобуса» с чартерной перевозкой в Анталью обойдется от 102 тысяч рублей

Фото: Mustafa Ciftci / Anadolu Agency via Getty Images

Российским туристам назвали оптимальную стоимость туров в Анталью на базе новых чартерных перевозок, которые с 9 апреля запустил туроператор «Библио-Глобус» совместно с авиакомпанией Red Wings. Об этом сообщается на портале TourDom.ru.

Стоимость тура на семь дней с 9 апреля с размещением для двоих в трехзвездочном отеле с завтраками начинается от 102 тысяч рублей. Отдых в четырехзвездочной гостинице курорта обойдется чуть дороже — от 110 тысяч рублей. Неделю с питанием all inclusive можно забронировать за 141 тысячу рублей.

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Еще один вариант — отдых с 9 по 16 апреля в пятизвездочной гостинице в Текирова (деревня в районе Кемера) за 124 тысячи рублей, в премиальном отеле Белека — в 243 тысячи рублей.

На майские праздники недельный отдых в трехзвездочной гостинице Антальи можно забронировать по цене от 126 тысяч рублей, в четырехзвездочной — от 138 тысяч, в стоимость включены завтраки. Отель категории «пять звезд» на базе all inclusive предлагается как минимум за 141 тысячу рублей.

Ранее один из крупнейших российских туроператоров «Библио-Глобус» запланировал на апрель чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Партнером туроператора выступила авиакомпания Red Wings, вылеты будут осуществляться на дальнемагистральных Boeing 777-200 из аэропорта Жуковский.

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Дарья Рыбак
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