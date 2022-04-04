США продолжат вводить санкции против России

Президент Байден заявил, что США продолжат вводить дополнительные санкции против Москвы

Вашингтон продолжит вводить дополнительные санкции против России. О соответствующих планах американской стороны заявил президент США Джо Байден, комментируя события в городе Буча Киевской области, передает Reuters.

Журналисты спросили у главы государства, планирует ли Вашингтон ввести дополнительные санкции в отношении Москвы. «Да, я намерен добавлять санкции», — ответил он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) отказался раскрывать возможное содержание нового пакета санкций против России. В объединении назвали главной причиной текущего кризиса президента России Владимира Путина и призвали поддерживать с ним дипломатические контакты.