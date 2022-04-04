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Упавший с моста в Подмосковье автобус попал на видео

СКР показал видео с места падения автобуса с моста в Волоколамске
Начало событий в новости После падения автобуса в Подмосковье с гибелью двух человек возбуждено дело

Следственный комитет России (СКР) показал видео с места смертельного ДТП с автобусом в подмосковном Волоколамске, где погибли два пассажира. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как автобус лежит на боку после падения с моста.

СКР возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей»). Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, ведут допросы свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие намерено установить причины и обстоятельства ДТП.

Об аварии стало известно утром в понедельник, 4 апреля. На трассе М-9 в Волоколамском городском округе водитель рейсового автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство пробило металлическое ограждение и упало с моста. В автобусе находились 20 пассажиров.

По предварительным данным, в результате ДТП двое пассажиров погибли, еще восемь пострадали. Их госпитализировали с травмами.

Любовь Ширижик
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