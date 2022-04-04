После падения автобуса в Подмосковье с гибелью двух человек возбуждено дело

СКР возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с упавшим автобусом в Волоколамске

Следственный комитет России занялся расследованием смертельного ДТП в подмосковном Волоколамске, в котором погибли два человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей»). Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, ведут допросы свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие намерено установить причины и обстоятельства ДТП.

Об аварии стало известно утром в понедельник, 4 апреля. На трассе М-9 в Волоколамском городском округе водитель рейсового автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство пробило металлическое ограждение и упало с моста. В автобусе находились 20 пассажиров.

По предварительным данным, в результате ДТП двое пассажиров погибли, еще восемь пострадали. Их госпитализировали с травмами.