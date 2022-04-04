В Набережных Челнах высадят пять тысяч деревьев

В Набережных Челнах до 31 мая будут высажены пять тысяч деревьев и кустарников

В Набережных Челнах, Республика Татарстан, с апреля по конец мая запланирована высадка пяти тысяч кустарников и деревьев. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Это наша общая задача — привести город в чистый, опрятный вид. Никто наш с вами мусор и грязь не придет и не уберет. Наш город самый зеленый в республике. Мы лидируем среди городов и населенных пунктов по Республике Татарстан по количеству зеленых насаждений. Первостроители своими руками сажали деревья. Те хорошие традиции, которые были заложены нашими отцами и дедами, нужно продолжать», — заявил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Традиционный санитарно-экологический двухмесячник по очистке и благоустройству территории пройдет с 1 апреля по 31 мая. Высадка деревьев будет проводиться вдоль улиц и проспектов, на территориях жилой застройки и предприятий.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде установили скульптуру оленя из нержавеющей стали.