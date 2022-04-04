Госдеп США сообщил о создании нового Бюро

Госдепартамент США объявил о создании Бюро по киберпространству и цифровой политике

Новое Бюро по киберпространству и цифровой политике будет заниматься мониторингом международной обстановки и вопросами глобальной безопасности, цифровой политики и цифровой свободы. О создании нового органа объявила пресс-служба Госдепартамента США.

«Бюро по киберпространству и цифровой политике, которое является ключевым элементом модернизационной повестки госсекретаря [Энтони] Блинкена, будет заниматься вызовами в сфере национальной безопасности, экономическими возможностями и вопросами того, какое влияние киберсфера, цифровые технологии и цифровая политика оказывают на американские ценности», — сообщили в Госдепе.

Глава бюро будет назначен позднее после утверждения Сената Конгресса США. Бюро будет разделено на три отдела: международной безопасности в киберпространстве, международной информационной и коммуникационной политики, а также цифровой свободы.

Ранее стало известно, что США планируют рассмотреть ужесточение санкций против России на фоне событий в городе Буча. Ужесточение ответных мер в американской администрации уже обсудили, однако окончательное решение пока не принято. Масштаб возможных ограничений также неясен.

При этом высокопоставленные представители американских властей утверждали, что санкции могут затронуть страны, продолжающие вести торговлю с Россией. Помимо этого, ограничения могут быть созданы и для секторов российской экономики, по которым ранее «не был нанесен удар». В частности, речь идет о горнодобывающей отрасли, сфере транспорта и финансовому сектору.