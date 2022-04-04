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В новосибирском парке установят дуплянки для птиц и летучих мышей

В Заельцовском парке в Новосибирске установят дуплянки для лесных птиц и летучих мышей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Заельцовском парке в Новосибирске 5 апреля начнется установка дуплянок для лесных певчих птиц и летучих мышей. Об этом сообщает «Вести Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Жилье для крылатых обитателей установят вдоль экологической тропы — отмечается, что оно позволит сохранить биоразнообразие городских сосновых лесов. Работы по благоустройству и реконструкции парка планируется закончить в начале мая 2022 года.

Ранее в марте стало известно, что в Новосибирске на берегах реки Каменки создадут первый в России затапливаемый парк. Власти города уже начали готовиться к появлению будущего парка «Каменка» — часть его территории будет затапливаться рекой по весне.

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Мария Гейн
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