В новосибирском парке установят дуплянки для птиц и летучих мышей

В Заельцовском парке в Новосибирске установят дуплянки для лесных птиц и летучих мышей

В Заельцовском парке в Новосибирске 5 апреля начнется установка дуплянок для лесных певчих птиц и летучих мышей. Об этом сообщает «Вести Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Жилье для крылатых обитателей установят вдоль экологической тропы — отмечается, что оно позволит сохранить биоразнообразие городских сосновых лесов. Работы по благоустройству и реконструкции парка планируется закончить в начале мая 2022 года.

Ранее в марте стало известно, что в Новосибирске на берегах реки Каменки создадут первый в России затапливаемый парк. Власти города уже начали готовиться к появлению будущего парка «Каменка» — часть его территории будет затапливаться рекой по весне.

