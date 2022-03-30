В России появится первый в стране затапливаемый парк

В Новосибирске создадут первый в России затапливаемый парк на берегах реки Каменки

В Новосибирске на берегах реки Каменки создадут первый в России затапливаемый парк. Об этом ТАСС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Отмечается, что власти города уже начали готовится к появлению будущего парка «Каменка» — часть его территории будет затапливаться рекой по весне. По словам Терешковой, участок в пойме водоема оставят в первозданном виде, не ограничивая его искусственно.

«Все дорожки для прогулок горожан расположены выше, и ничего не будет размываться. Прогулочная зона будет поднята над этой территорией, то есть мы не заковываем реку в наши параметры», — объяснила вице-мэр.

Согласно проекту Новосибирского института архитектуры и дизайна, в парке также появится тихая зона отдыха с навесами для пикника, беседками, детские и игровые площадки, сцена для культурных мероприятий. Уточняется, что работы по созданию парка планируется провести в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске с 29 апреля по 1 мая пройдет XIV всероссийский форум «Живая традиция в Сибири». В рамках мероприятия будут организованы сценические показы, презентации народных проектов и творческие лаборатории.