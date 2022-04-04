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Водитель купил автомобиль за 27 миллионов рублей и тут же разбил его

Водитель из Дерби разбил новый Ferrari за 250 тысяч фунтов стерлингов в первый же день

Фото: Marco Destefanis / globallookpress.com

Водитель из британского города Дерби, графство Дербишир, купил автомобиль Ferrari и разбил его в первый же день, проехав три километра. Об этом сообщает Metro.

Британец успел проехать от салона, где приобрел Ferrari 488, всего три километра, после чего попал в ДТП.

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Передняя часть ярко-красного автомобиля стоимостью 250 тысяч фунтов (27,7 миллиона рублей) получила заметные повреждения.

В дорожной полиции уточнили, что в результате произошедшего водитель не пострадал. Другие автомобили также не были вовлечены в ДТП.

Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин девушка прокатилась с бывшим парнем на спортивном автомобиле своего нового бойфренда и врезалась в бетонное ограждение. После этого она перестала отвечать на телефонные звонки владельца машины.

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Алиса Дмитриева
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