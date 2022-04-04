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В Госдуме предсказали последствия ухода голливудского кино из России

Депутат и актер Бурляев заявил, что Россия сможет ответить на уход Голливуда из проката

Фото: Pixabay

В Госдуме предсказали последствия ухода голливудского кино из России. Так, депутат и актер Николай Бурляев заявил, что РФ может дать ответ на действия Голливуда. Его слова передает solenka.info.

Он предложил транслировать в прокате старые фильмы. «Современное русское кино не дотягивает до высокого уровня ни по драматургии… однако выход есть. Я предложил, чтобы Минкультуры восстанавливал и оцифровывал лучшие фильмы прошлых лет. Это — сокровищница», — пояснил Бурляев.

В начале марта руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала The Walt Disney Company. К ограничениям присоединились Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

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Марина Совина
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