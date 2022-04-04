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В Европе энергетический кризис сочли угрозой для рыболовной отрасли

Депутат Европарламента Касарес счел энергетический кризис угрозой для рыболовной отрасли

Фото: Vincent West / Reuters

Депутат Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес предупредил о рисках для продовольственной безопасности из-за энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщает RT.

Политик указал, что для рыболовной отрасли цены на топливо имеют критическое значение, и этот сектор экономики напрямую страдает от кризиса цен на энергоносители. Также он отметил, что испанская флотилия объявила о прекращении промысла.

По утверждению Касареса, европейскому промысловому флоту требуется около двух миллионов тонн топлива, и в некоторых сегментах на него приходится до 40 процентов расходов.

Ранее 4 апреля член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм обрисовала ситуацию, с которой страна столкнулась из-за энергетического кризиса. Она указала, что в Германии уже начался продовольственный кризис. Экономист объяснила, что из-за высоких цен на газ выросла стоимость удобрений и появился их дефицит. Еще одним фактором она назвала ожидаемое отсутствие экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины. «Для промышленно развитых стран это означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду», — заявила Гримм.

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Марина Совина
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