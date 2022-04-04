В Германии заявили о продовольственном кризисе

Советник при правительстве ФРГ Гримм заявила о начале продовольственного кризиса

Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм обрисовала ситуацию, с которой страна столкнулась из-за энергетического кризиса. Своим мнением она поделилась с «Известиями».

Она указала, что в Германии уже начался продовольственный кризис. Экономист объяснила, что из-за высоких цен на газ выросла стоимость удобрений и появился их дефицит. Еще одним фактором она назвала ожидаемое отсутствие экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины. «Для промышленно развитых стран это означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду», — заявила Гримм.

31 марта президент России Владимир Путин предупредил о возможности волны миграции из развивающихся стран в Европу. По мнению главы государства, такой сценарий может развиться сразу за продовольственным кризисом, масштабной деиндустриализацией и потерей миллионов рабочих мест в ЕС.

28 марта в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) заявили, что для ряда стран существует угроза «катастрофического голода» из-за кризиса на Украине. Специалисты также заявили о росте цен во всем мире на базовые продукты питания. В частности, старший аналитик по продовольственным кризисам и руководитель группы управления по чрезвычайным ситуациям и обеспечению устойчивости FAO Лука Руссо рассказал, что риск голода существует для Афганистана, Сирии, Йемена, а также ряда стран Сахеля и Африканского Рога.