Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии заявили о продовольственном кризисе

Советник при правительстве ФРГ Гримм заявила о начале продовольственного кризиса
Вероника Гримм

Вероника Гримм. Фото: IMAGO/Frederic Kern/Geisler-Foto / Globallookpress

Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм обрисовала ситуацию, с которой страна столкнулась из-за энергетического кризиса. Своим мнением она поделилась с «Известиями».

Она указала, что в Германии уже начался продовольственный кризис. Экономист объяснила, что из-за высоких цен на газ выросла стоимость удобрений и появился их дефицит. Еще одним фактором она назвала ожидаемое отсутствие экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины. «Для промышленно развитых стран это означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду», — заявила Гримм.

31 марта президент России Владимир Путин предупредил о возможности волны миграции из развивающихся стран в Европу. По мнению главы государства, такой сценарий может развиться сразу за продовольственным кризисом, масштабной деиндустриализацией и потерей миллионов рабочих мест в ЕС.

28 марта в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) заявили, что для ряда стран существует угроза «катастрофического голода» из-за кризиса на Украине. Специалисты также заявили о росте цен во всем мире на базовые продукты питания. В частности, старший аналитик по продовольственным кризисам и руководитель группы управления по чрезвычайным ситуациям и обеспечению устойчивости FAO Лука Руссо рассказал, что риск голода существует для Афганистана, Сирии, Йемена, а также ряда стран Сахеля и Африканского Рога.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии раскрыли срок введения новых санкций против России
Вучич заявил о желании Сербии сохранить дружеские отношения с Россией
В Германии заявили о продовольственном кризисе
В США раскрыли задачи самой большой российской подлодки
Сербия заявила о намерении продолжить свой путь в Евросоюз
История перемещения здания Моссовета поразила россиян
Украинские силовики сообщили о своей «зачистке» в Буче за день до провокации
Бесплатная замена стайлеру Dyson удивила пользователей сети
Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии
Захарова рассказала о не просчитанных последствиях санкций Запада против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.