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Россиянам назвали пять доступных продуктов для укрепления нервов

Диетолог Людмила Денисенко напомнила о гречке и других главных источниках магния

Фото: Globallookpress.com

Врач-диетолог Людмила Денисенко напомнила россиянам о необходимости включать в рацион определенные продукты, которые являются главными источниками магния и благотворно влияют не только на нервную систему, но и на весь организм в целом. В интервью изданию kp.ru она назвала пять доступных продуктов-рекордсменов по содержанию полезного макроэлемента из группы металлов, который способствует укреплению нервов.

«Из-за того, что современные люди отдают предпочтение в основном переработанным продуктам, в которых полезного элемента остается не так уж и много, ведь он теряется в процессе приготовления, организм получает магний чуть больше половины требуемой нормы. В результате это может привести к дефициту магния и других важных элементов», — отметила Денисенко.

Чтобы этого избежать, диетолог рекомендует включить в рацион пшеничные отруби, кунжут, тыквенные семечки, оливки, семечки подсолнечника, гречку, кедровые орешки и кешью.

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Регулярное употребление этих продуктов поможет восстановить уровень магния в организме, укрепить нервную систему, восстановить работу мышц и сердечно-сосудистой системы, предотвратить развитие артроза, диабета и прочих заболеваний.

Ранее известный академик и кардиохирург Лео Бокерия напомнил россиянам простой и безопасных способ сохранения здоровья. По словам врача, чтобы предотвратить болезни сердца и как можно дольше оставаться активным, необходимо регулярно проходить около 10 тысяч шагов.

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Юлия Кальницкая
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