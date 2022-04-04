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В Китае напомнили о нарушенном США обещании России

GT: США нарушили данные постсоветской России обещания, что НАТО не будет расширяться

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Китае напомнили о нарушенном США обещании о нерасширении НАТО, данном постсоветской России. Об этом говорится в материале китайской газеты Global Times (GT), передает РИА Новости.

«США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться», — говорится в публикации.

Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события «концом истории». «Это логическая особенность теории международных отношений, как повторяет ведущий ученый Джон Миршаймер, в которой одну страну хотят заманить в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза, что является прямым путем к конфликту. Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логики "конца истории"», — заключил обозреватель.

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Ранее в феврале президент России Владимир Путин напомнил о лживом обещании НАТО Советскому союзу о нераспространении альянса на восток. По словам президента, Россию множество раз «пытались убедить, что НАТО — миролюбивый союз», предлагали поверить на слово, однако в действительности страны продолжали антироссийские действия.

Марина Совина
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