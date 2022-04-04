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Российские вузы лишились легального доступа к зарубежным научным журналам

«Ъ»: мировые научные издательства лишили российские вузы доступа к зарубежным журналам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

15 крупнейших мировых издателей научных журналов заявили, что приостанавливают продажу своей продукции и услуг организациям России и Белоруссии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, российские вузы и научные организации лишатся легального доступа к зарубежным научным журналам и базам. При этом отмечается, что бойкот направлен не на ученых, а на исследовательские организации. Научные статьи российских и белорусских авторов по-прежнему будут публиковаться.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов описал ситуацию как «научно-информационная блокада». Он подсчитал, что Россия потеряет 97,5 процента мировой научной продукции, распространяемой по подписке. Доступ к научным журналам и базам Россия оплачивает через Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). В 2021 году на эти цели было потрачено 3,7 миллиарда рублей.

2 апреля Национальная академия наук (НАН) Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Российской академией наук (РАН), Сибирским отделением РАН, МГУ имени Ломоносова, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и Российским фондом базовых исследований. Также в НАН Украины уточнили, что ученые академии, которые ранее были избраны иностранными членами РАН, написали коллективное заявление о выходе из российской академии. Президиум НАН Украины поручил отделениям структуры рассмотреть вопрос об исключении иностранных членов организации, которые поддержали спецоперацию России.

26 марта группа ученых из США, Канады и Великобритании призвали продолжать работу с коллегами из России. Их письмо опубликовано в журнале Science. В тексте сказано, что прекращение сотрудничества с учеными из РФ повлияет на мировое сообщество негативно. «Прекращение любого взаимодействия с российскими учеными стало бы серьезным препятствием для множества западных и глобальных интересов и ценностей, которые включают достижение быстрого прогресса в решении глобальных проблем, связанных с наукой и технологиями, поддержание неидеологических линий связи через национальные границы и противодействие идеологическим стереотипам и неизбирательным преследованиям», — пишут авторы.

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Марина Совина
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